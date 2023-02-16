澎湃新聞16日報導，美國財政部美東時間15日公布2022年12月的國際資本流動報告（TIC）。至此，2022年全年TIC數據已披露，最新數據稍有修正。日本、中國大陸分別為美國國債的前兩大「債主」。根據最新數據，日本12月所持美國國債環比11月減少60億美元至1.0763兆美元；中國12月所持美債環比11月減少31億美元至8671億美元。中國連續五個月減持美債，且美債總持倉續創2010年6月以來新低。從去年4月以來，中國對美國國債的持倉連續八個月低於1兆美元。

從2022年全年來看，日本減持美國國債2245億美元，中國減持美國國債1732億美元。

2022年，美聯準會連續大幅度加息，牽動著全球經濟。

根據外電報導，美聯準在2022年加息7次，累計加息幅度達425個基點。美聯準分別於2022年3月、5月、6月、7月、9月、11月、12月加息25、50、75、75、75、75、50個基點，年內連續四次加息75個基點的加息速度為近40年來最快。

報導稱，一般來說，當美債收益率處於上行階段，投資者會傾向於減持美債資產以降低資產損失，當美債收益率下行時再增持。2022年，美國10年期國債收益率因美聯準較為鷹派加息曾一路高漲，在去年11月公布的美國通膨數據超預期回落後，美聯準開始放緩加息，美國10年期國債收益率有所下行，同時全球匯、債得以喘息。

根據2022年的TIC數據，日本在美聯準2022年第一次加息的3月和連續第三次加息75個基點的9月減持美債數額較大，分別為740億美元和796億美元。

美聯準去年9月議息會議上連續第三次加息75個基點後使得日本的匯、債承壓。去年9月，日本一方面大幅度減持美國國債，一方面年內第一次出手干預外匯市場。

美聯準3月將迎來新的議息會議，日本央行也將迎來新行長，兩者均會對全球宏觀市場產生重要影響。

最新的宏觀數據方面，美國勞工統計局2月14日發布的數據顯示，美國1月CPI連續第七個月降溫，同比增6.4％，增速仍高於預期，環比增0.5％為三個月最高增速。此前，多位美聯準官員鷹派發聲警告，若通膨壓力持續存在，可能促使美聯準加息至超過預期的水準。

日本方面，今年2月14日，日本政府正式提名植田和男為下一任日本央行行長。學者出身的植田和男出生於1951年9月20日，1974年畢業於東京大學理學部，之後在麻省理工大學研究生院從事研究活動，1993年開始擔任東京大學經濟學部教授。

值得一提的是，植田和男和2022年諾貝爾經濟學獎得主、美聯準前主席本·柏南奇師出同門。美國前財長薩默斯在前幾日的一次採訪中表示：「可以把植田和男看作是日本的柏南奇。他和柏南奇差不多同時在麻省理工大學學習，他們的論文導師都是前美聯準副主席斯坦利·費希爾（Stanley Fischer）。」

此前，市場預期鴿派雨宮正佳（現任日本央行副行長）為日本央行行長人選，如果雨宮正佳當選，則日本央行很大機率延續目前的寬鬆政策，植田和男的提名為日本貨幣政策帶來一些不確定性。

大陸國泰君安研報指出，「由於植田不是現任央行官員，市場也因此預期其在主導貨幣政策正常化上不會有太重的歷史包袱。」

2022年7月，當日本央行的寬鬆政策受到批評時，植田和男在日經新聞專欄中表示，「應該避免操之過急的緊縮政策」。