古代馬桶用木板製作沒什麼稀奇，但2千年前的「沖水式」廁所出土可就驚人了！陸媒報導，陝西櫟陽城遺址考古工作傳來新發現，在距今約2400年的一座大型宮殿建築遺址，發掘出由陶便器與彎管組合的「高級廁所」遺跡，也是大陸考古首度發現的「沖水式」廁所。

新華社報導，陝西櫟陽城遺址考古工作者在三號建築基址發現一處廁所遺跡，其由台基上的室內廁位和房外排污坑兩部分組成，受晚期遺存破壞，廁位上部結構不存。這是大陸歷代宮城考古中發現的唯一廁類遺存，也是至今考古發現的第一個「沖水式」廁所。

據文獻記載，在秦遷都咸陽之前，櫟陽曾為秦都30餘年，期間秦人在這裏開展一系列社會變革，商鞅變法就在這裏展開。至秦末楚漢時期，櫟陽先為塞王司馬欣之都，後為漢王劉邦之都，這裏也是大漢王朝的第一個都城。

資料顯示，20世紀的80年代，櫟陽城考古發現一號古城。從2012年開始，阿房宮與上林苑考古隊，進一步發現二號、三號古城，並確定三號古城為戰國中期至西漢前期櫟陽城，之後對其逐年開展較大面積發掘。

對於2千多年廁所遺跡出土，引發一大票網民熱議，「看來抽水馬桶也是中國第一個發明的」、「哇！好厲害」、「為啥沒流傳下去 這應該是王公貴族最喜歡的工具了吧」、「估計秦始皇當時也沒用上」、「古人牛逼啊」、「我漸漸開始相信，文明也許有輪迴」、「太震撼了」。