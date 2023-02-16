聽聞「飛鷹三姝」恩師劉文正傳逝世！ 伊能靜轉身哽咽畫面曝@chinatimesent

一代巨星、永遠的男神劉文正昨(15日)驚傳去年11月生日前因心肌梗塞病逝，享壽70歲，經紀人夏玉順親口證實，卻傳出劉文正另一名友人駁斥死訊。而過去在劉文正培育下組成「飛鷹三姝」出道的裘海正，昨深夜也在臉書表達自己的看法，表示劉文正個性不愛被打擾，若死訊是假的，放消息的理由令她百思不解。

劉文正引退演藝圈30多年，移居美國，多年來男神的動向始終成謎，也無任何網友曾曬出巧遇劉文正的消息，若有相關新聞，一切都靠經紀人夏玉順回應，昨夏玉順受訪透露，得知劉文正去年生日前驟逝，震驚演藝圈，而過去的弟子方文琳、裘海正、伊能靜、巫啟賢等人都一一回應。

裘海正坦言不敢相信劉文正死訊。（圖／中時資料照片）

裘海正昨聽聞噩耗，坦言錯愕又震驚，知道恩師年紀約70、71歲，但覺得以對方的身體狀況，不敢相信噩耗是真的，「感覺很不真實」，並回憶劉文正過去就教他們在舞台上發光發熱的秘訣是「永遠要把表演當作最後一場，用一貫精神去演出」，兩人最後一次聯繫是27年前。

裘海正發文。（圖／翻攝自裘海正臉書）

劉文正過世消息傳出後，媒體報導過去和劉文正同為新加坡飛鷹唱片老闆的一名當地媒體人否認死訊，夏玉順則鄭重表示：「我是希望他真的活，我替他高興，我怎麼會發假消息呢」。對此，昨晚裘海正發文：「如果我對劉文正大哥『不熟』的話，知道他一定會跳出來澄清這是假消息，所以，重點來了….本來劉大哥就不愛被打擾，那爆這料的理由是？」網友回應：「真真假假，假假真真，暈啊」、「好希望這次又是假新聞」、「去年聽到消息就覺得低調處裡就很好，沒想到還是被炒熱了」、「爆這個料的人是要他身邊的人（跟他熟悉、親近的人）被打擾？」。