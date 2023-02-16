海巡署爆發安檢所集體貪瀆放行走私離譜案件。北部分署第二岸巡隊基隆八斗子漁港安檢所陳姓中尉，涉嫌與走私魚貨業者勾結，載運石斑與白帶魚等漁獲從八斗子漁港走私到大陸，檢廉蒐證完全後日前收網，將陳姓中尉及兩名士官兵約談，逮捕黃姓私梟。陳員與黃男紛紛遭法院裁定收押。

據了解，檢廉獲報，八斗子漁港有私梟私慾魚貨出口到大陸，疑似有海巡人員放水，於是派員長期蒐證，發現陳姓中尉與私梟往來密切，於是進行跟監蒐證。檢廉查出，陳姓中尉從南部查緝隊調往八斗子後，與湯姓上士與陳姓上兵組成查緝小隊負責漁船安檢。

但是陳員竟膽大妄為，透過人對外放話給業者，詢問有是否有人要運漁獲到大陸，相關單位聽風聲後立刻進行偵辦。日前廉政官拘提陳等三人，檢方複訊後，陳姓上尉遭羈押禁見，湯、陳各六萬元與三萬元交保。

陳員坦承黃姓私梟以每趟20萬元代價行賄，他再分給湯、陳兩名下屬。警方整握證據後，將黃姓私梟逮捕到案，經向法院聲押後也禁見獲准。

海巡署表示，第二岸巡隊同仁疑涉收賄包庇走私案，係本分署主動調查並移送司法機關偵辦，相關人員均立即調離現地，同時檢討行政疏失核予二大過懲處並納入汰除。

北部分署強調，對於本案將秉持「勿枉勿縱」及「決不護短」之態度全力配合調查，並持續宣導強化同仁正確法紀教育觀念，杜絕類案再次發生。