大陸觀察者網16日報導，據中國駐美國芝加哥總領館網站消息，當地時間2月13日晚，密西根州立大學發生嚴重槍擊事件，造成3人遇難、5人受傷，其中有兩名中國留學生不幸中槍受傷，目前正在當地醫院救治。警方數小時搜索後，發現槍手已經死亡，疑似為舉槍自盡。

近期美國多地接連發生槍擊事件，造成包括中國公民在內的嚴重人員傷亡。中國駐芝加哥總領館提醒領區中國公民密切關注當地安全形勢，提高安全意識，加強安全防範，確保自身安全。

大陸駐美國芝加哥總領館提醒，如遇人身安全威脅，可及時撥打911報警求助。如需領事協助，可撥打大陸外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）＋86-10-12308或＋86-10-65612308，或中國駐芝加哥總領館領保電話＋1-312-7800170。

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