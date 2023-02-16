大陸男星陳飛宇過去曾出演《將夜》、《秘果》等多部作品，不過卻反應平平，好不容易在2022年以《點燃我溫暖你》在網路上引發不小的討論聲量，有望走紅，卻於13日爆出與女網紅的「床上酣睡照」，事後他透過工作室發出聲明，承認照片確是本人及前女友，而昨(15)日其工作室大動作開告造謠網友，此舉引起討論，在微博熱搜綁上居高不下。

陳飛宇因照片流出引發風波後，有網友扒出那名女網友曾是他的站姊(於各大活動現場拍攝偶像照片者)，對此除了有酸民指出：「果真能和偶像在一起的才是『成功的粉絲』。」更有不少粉絲對陳飛宇的行為大感失望，紛紛退追，短短時間內使他狂掉17萬名粉絲數，此外，擁有眾多書粉的新劇《黑蓮花攻略手冊》也傳出恐要換角的消息，星路恐會中斷。

由於傳聞越演越烈，陳飛宇工作室昨日晚間大動作在微博上曬出維權聲明，指出：「網路並非法外之地，我司已啟動法律程序，將依法追究侵權者的法律責任。」並曬出多張截圖，只見照片中，共計有10名網友因造謠被起訴，而粉絲們也紛紛轉發，希望網友們能引以為戒。

陳飛宇工作室於微博上發文，並曬出提告網友的截圖。(圖／翻攝自陳飛宇工作室微博)

此外，事件相關的女網紅也受到不少人的惡意攻擊，如今已將抖音帳號設為私密，對此網友們也紛紛留言呼籲：「事件已經發生了，大家還是要保持理智」、「輿論爆發對當事者造成的的傷害足夠了，大家別當最後一根稻草。」希望能夠減少過多的惡意謾罵。