聽聞「飛鷹三姝」恩師劉文正傳逝世！ 伊能靜轉身哽咽畫面曝@chinatimesent

有「偶像始祖」封號的歌手劉文正，昨(15日)傳出於去年心肌梗塞病逝，經紀人夏玉順也向外界證實死訊，一代巨星殞落讓人備感不捨，資深藝人曹西平得知噩耗後，在社群平台發文緬懷，並強調劉文正「永遠活在大家心中」。

曹西平表示劉文正是歌壇永遠的偶像，在演藝圈創下的輝煌成績無人能超越，直誇他是「人紅歌紅實至名歸」的偶像始祖，接著指出雖然在舞台上魅力四射，但私下低調作風，卻是鮮少人能夠做到，如今得知他病逝噩耗，曹西平強調始終不會相信，主要是「他的神祕感讓我沒有感覺到他的離開」，直言：「他一直活在我心中，他沒有走」。

曹西平更在社群平台分享當年到新加坡錄節目的影片，只見他演唱劉文正的歌曲《請留住你的腳步》，在舞台上隨著音樂舞動身軀，熱力四射的模樣可說是魅力十足，接著表示將這首歌致敬給「永遠的偶像」劉文正，還不忘透露《若是你在我身邊》，是劉文正發行過所有歌曲中，自己最鍾愛的一首。

劉文正走紅於70、80年代樂壇，推出首張專輯《諾言》便一炮而紅，歌而優則演的他，演出超過20部電影，被譽為影視圈「票房認證」，即便紅遍全亞洲，家人仍反對他走演藝之路，這一點成為他心中多年來無形的壓力，才會在演藝事業達顛峰之際，毅然淡出樂壇。