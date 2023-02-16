台灣之光！搜救隊昨（15）日下午3時許返抵國門，現場不少家屬、民眾前來接機，其中一隻搜救犬「Hugo」還獲得一隻玩具鴨鴨，他一路緊咬玩具，不停發出啾啾聲，開心搖尾巴的可愛模樣融化所有人。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，逾4萬人罹難，人數仍在增加中。台灣搜救隊出動130人、5犬，分二梯次於6日、7日前往馳援，經過通盤考量，搜救隊於12日結束搜救任務撤離，並將所攜帶4噸的搜救裝備器材，捐給曾於921震災時抵台協助救災的伊斯坦堡志工團體搜救協會（AKUT）搜救隊，並於昨（15）日下午抵台。

不過一行人出發前，有未出任務的搜救犬在一旁陪伴，嘴裡咬著一個「雞腿玩具」整裝待命的照片，疑似卻遭人批評觀感不佳，對此領犬員解釋是為了幫狗狗紓壓，霸氣回應「如果你要我改，我不會改」，獲得網友們的力挺支持。

昨（15）日下午搜救隊抵達桃園機場，不少家屬、民眾前往接機，現場還有熱心民眾送給搜救犬Hugo一隻黃色玩具鴨鴨，只見Hugo咬著玩具，不時發出啾啾聲，開心的狂搖尾巴的可愛模樣融化所有人。