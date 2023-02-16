影》獨爆陳明通公版產生器！林智堅丟包失智列車？

日前坦承論文有「瑕疵」的新竹市前市長林智堅，撤銷台大訴願案不再戰清白，但國安局前局長陳明通卻持續為他抱不平，還說出有「論文公版」一事，再度引起各界討論。國民黨台北市議員徐巧芯爆料，其實這份所謂的「公版」，是余正煌一同參與寫作，完成後才給其他學生使用的。

徐巧芯昨（15）日在直播中爆料，陳明通本來在做一個關於新竹的大研究，其中可以拆成很多小項目，陳再把拆分後的小題目分給學生，所以先前才會爆出陳的多名學生有論文題目類似的狀況，而陳想到的辦法就是他先完成一份最簡單、最基本的公版，再讓學生把不同內容套入，進行排列組合等，最終就會成為不同的論文。

「我不曉得還有沒有其他學生參與（公版），只是余正煌確定有！」徐巧芯透露，陳明通當時請新學生余正煌處理公版內容，首先由陳自己先完成論文需要的結構等，就像是骨頭一樣，接著請余補一些「肉」進去，讓公版的雛型誕生，最終才把此公版提供給其他學生使用，包括林智堅也是按照公版內容發揮，「請問這不是抄襲余正煌嗎？」

徐巧芯直言，其實余正煌知道他處理的是所謂的「公版」，因此要不是林智堅幾乎全抄，還硬扯是余抄襲，余可能不會有這麼激烈的反應，「因為這可能很多學生都是這樣，坦白講就是一個陳明通所發起的共犯結構」。

「陳明通是讓余正煌非常傷心的人。」徐巧芯說，雖然余與林智堅素不相識，但余始終認為陳是自己的老師，顧慮兩人之間的師生情誼，過去這段時間才會不把所有事情公開，「他知道如果把所有事情都揭露，那最難堪的人會是陳明通！」