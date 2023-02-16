蔡政府日前拍板將普發6,000元現金，預計最快將在4月初發放，領取方式除了直接撥入金融帳戶以及到郵局臨櫃請領外，還可在全台12家金融機構的ATM提領現金。中華郵政公司表示，ATM系統已經配合普發現金作業而完成程式修改，到時只要輸入身分證號碼、健保卡卡號，便能輕鬆將6,000元領回家。

府超徵稅收4,500億元，其中1,400億元已準備普發現金，每人可領到6,000元，目前金融機構要大力配合的就是ATM提領現金的方式，除八大公股行庫約近5,500台ATM可使用外，還有三家ATM最多的民營銀行，即中信銀、國泰世華銀及台新銀行加入，三家民營銀行就有逾1.6萬台的ATM，同時全台有近3,200台ATM的中華郵政亦會加入提供ATM提現的行列。12家合計共2萬4,922台ATM，占全台ATM的76.5%。

中華郵政公司表示，插入金融卡經由ATM程式確認金融卡有效並確認身分後，只要輸入身分證號碼以及健保卡卡號，即可提領6,000元，不管是跨行或是自行都可以領，若已領取過則無法再領。中華郵政公司透露，ATM系統都已經完成程式修改，將配合政府同步進行壓力測試。

此外，據《ETtoday新聞雲》報導，國泰世華銀、第一銀行皆表示輸入身分證號碼和健保卡號即可領取，相關細節則有待行政院公布。