復旦大學美國研究中心教授張家棟16日在大陸《環球時報》撰文指出，中國外交部發言人汪文斌15日宣布，對中國民用無人飛艇（偵察氣球）事件，「中方將依法對損害中國主權安全的有關美國實體採取反制措施。」應當說，宣布將對有關美國實體採取反制措施，是中方對近段時間以來美方不斷炒作中國民用無人飛艇誤入事件正當、合理的對等措施。

張家棟稱，繼美國執意動用武力擊落「無人飛艇」後，不僅一周內三次在北美空域擊落三個「不明飛行物」，制裁六家中國航太太空實體，還宣稱向40國通報中國「氣球間諜活動」的情況。美國一些人更是藉機鼓噪，眾議院兩黨一致通過「譴責中國間諜氣球」決議案。「氣球」事件正被美國無上限炒作，非常值得警惕，有必要作出反應。

張家棟表示，對於這起意外偶發事件，中方已多次向美方說明情況，此前中國政府也因此向美國表達了遺憾。在沒有造成任何實體損害的情況下，從外交上來講，表示遺憾已經足夠。如果回溯歷史，美國在冷戰時期至少釋放了幾百個偵察氣球，收到無數的抗議，而美國經常連一個遺憾都沒有表示過，更何況此次是中國「民用無人飛艇」因不可抗力誤入美國領空。

客觀來講，「氣球」事件的出現，與中美之間的緊張氣氛以及溝通不暢有一定關係。實際上，類似事件中美之間出現過很多次，多數時候都能妥善解決。不要說氣球，中美兩國的飛機也曾因故降落到對方的領土上。反觀美方此次的處置，很顯然是過度反應。

張家棟認為，「氣球」事件發展到今天本質上是美國國內政治鬥爭的結果。一個氣球，被各路有心人士反復炒作、惡意利用。當然，美國國內政治怎麼鬥，是美國人的事，但是對中美關係構成如此大的衝擊，就要謹慎了。美國動輒以其他國家國內政治因素作為影響國際事件的原因，美國國內政治鬥爭如此激烈，濫用國際議題，這難道不會對國際社會產生威脅嗎？美國是超級大國，如果管控不好，其對世界的潛在破壞力是很大的。而且，危害的不僅是中美關係，還有可能開創一個危險的先例，進而對世界和平與安全構成威脅。

張家棟強調，實際上，「氣球」事件被炒作到這個程度，即便從美國國內黨爭的視角來看，也是不正常的。美國兩黨之間的鬥爭一直存在，並非總是出現這一現象，之所以如此，背後有兩個深層因素不可忽視：一是，美國國內的反中競賽綁架了美國行政當局，綁架了公共輿論，也綁架了中美關係。二是，氣球秀背後也許還有黑手。美國國內一直「有股」勢力，要不惜一切代價、不考慮任何道義和價值觀因素，去組成盡可能大的聯盟打壓中國，甚至不惜在中美有可能就關乎人類和平與安全重大事項進行合作前的重要關口搞破壞。

在沒有對美國造成什麼物理性損害的情況下，該事件在美國已經被無限上綱上線、隨意引申，到了反常規、反理性的地步。儘管大眾對中美關係惡化、美國反華情緒高漲有心理預期，但是有關人士近乎歇斯底里的程度，實在與美國的大國形象不一致。這一點，值得美國反思。

張家棟指出，正如汪文斌在記者會上所說，希望美方要採取冷靜、克制、專業的態度和中方一道妥善處理好相關的事件，來共同推進兩國元首峇里島會晤以來雙方穩定中美關係的努力和進程。中美是世界上兩個大國，對維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮肩負重任，在「氣球」之外，還有更多值得討論的重要議題。