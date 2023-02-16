一代巨星劉文正傳心肌梗塞逝世！ 經紀人夏玉順證實享壽70歲 @chinatimesent

男神始祖劉文正引退演藝圈30多年，長年在美國定居的他，昨(15日)在經紀人夏玉順證實下，傳出去年底病逝，享壽70歲。聞此，國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚昨在臉書透露李行導演過世前曾分享一組劉文正過去的定裝照，原本藍祖蔚有意替李行導演做節目，敘述這段當年和劉文正合作的經過，但隨著李行導演2021年病逝，當年的諾言成了終身遺憾。

藍祖蔚昨發文表示，約在十年前本來有意替李行導演製作一個節目，名稱暫定為《老李講古》，希望透過李行導演入行多年的經驗，得知演藝圈背後的小秘密和往事，每集約5分鐘，從李行導演擁有的上萬張照片中挑選一張，請李行回憶分享過去的歷史和傳奇故事。

當時還在討論階段時，李行便拿出了劉文正當年和林鳳嬌參加電影《碧雲天》的試鏡照片，但電影後來開拍時改由林鳳嬌、張艾嘉、秦漢主演，劉文正曾在回憶錄表示很遺憾沒參加該部經典電影，而李行後來被問何時要開始錄《老李講古》，總是說再等等，未料成了注定未了的諾言。

被譽為「台灣電影教父」的導演李行2021年因心臟衰竭病逝，享耆壽91歲，昨劉文正也傳出去年底在美國辭世，網友見到這組照片，紛紛留言：「他像是上帝創造的藝術品。氣質、談吐、大器有水準！以前的藝人，真的是很好看、自然又有內涵」、「謝謝藍先生」、「一代美男子，在最高峰時急流勇退，留予人們無限的想念」、「應該是在植物園拍的！！！謝謝藍董事長分享這太珍貴的珍藏」。