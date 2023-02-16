台積電ADR暴跌5.31%，去年第四季除了股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）大砍台積電持股、知名對沖基金老虎全球（Tiger Global）出清持股外，包括貝萊德（BlackRock Inc）和摩根大通等華爾街大行都是台積電股票最大的賣家。

美國1月零售額暴增3%，遠超出市場預期，前一日發布的數據則顯示美國1月消費者物價指數（CPI)年漲幅超出預期、月漲幅大幅升高，強化了聯準會今年至少會再升息兩次至介於5%～5.25%的市場臆測。

美股上漲與下跌股數比為1.4：1。

標普500指數成分股19檔創新高，沒有成分股創新低。那斯達克指數有84檔創新高、55檔創新低。

美股交投相對清淡，各交易所成交量總計105億股，前20日均量為118億股。

在去年受到重創的成長型股票反彈帶動下，以及優於預期的季報表現帶來謹慎樂觀的氣氛，今年以來標普500指數已經上漲8%，那斯達克指數也已反彈漲15%。

根據Refinitiv的I/B/E/S數據，標普500指數成份股公司超過一半已經公布財報，其中近70%的獲利超出市場預期，表現優於66%的長期平均水準。

★主要指數

道瓊指數漲38.78點或0.11%，收34,128.05點。

標普500指數漲11.47點或0.28%，收4,147.60點。

那斯達克指數漲110.45點或0.92%，收12,070.59點。

費城半導體指數上漲11.44點或0.37%，收3,133.07點。

★消息

美國商務部公布，1月零售額暴增3%，扭轉了12月的下跌1.1%、創下近2年來最強勁的增長，並遠超出市場預估的增長1.8%。包括餐飲、汽車、傢俱等，所有分項的零售額全面增長，無一下跌。

美國1月零售銷售與通膨數據意外強勁，周三美元指數創下1月6日來新高，尾盤漲0.562%，盤中一度漲0.86%。

美國10年期指標公債殖利率漲3.8個基點，報3.799%。30年期債息漲3.2個基點，報3.8329%。2年期債息跌0.2個基點，報4.6203%。

美國期油收跌0.59%，報每桶78.59美元，布蘭特期油跌0.23%，報每桶85.38美元。(2-1)