Baird投資策略師Ross Mayfield表示，來自零售業的好消息以及經濟轉強的好消息大部分已被反映。這些好消息已經澆滅了市場對降息的預期，並使聯準會的最終利率略微升高。

Granite Wealth Management常務董事Bruce Zaro表示，一切都與聯準會有關。由於零售銷售等數據相當強勁，讓聯準會更有理由繼續升息，但可能會放慢升息步伐，至少會讓利率保持在較高水準一段更長的時間。

Manulife Investment Management資深固定收益交易員Michael Lorizio表示，聯準會一直說得很清楚，他們相信他們有辦法好好處理利率，以及利率走向取決於數據。隨著數據的變化，現在市場正再度向聯準會的預測靠攏，因為數據的表現確實支持聯準會的預測。

★類股

標普500指數11大類股僅能源股和醫療保健類股收黑，分別跌1.78%和0.51%。通訊服務類股及非必需消費類股均漲1.16%，表現最佳。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數漲0.30%，收在7,707.43點。

★重磅股

重量級科技股方面，蘋果漲1.39%，亞馬遜漲1.46%，Alphabet漲2.39%，特斯拉漲2.38%，網飛漲0.41%。微軟跌0.80%，Meta跌1.29%。

道瓊指數成分股方面，開拓重工漲1.78%，漲幅最大；其次為思科漲1.57%。嬌生跌1.65%，跌幅最大；其次為雪佛龍跌1.05%。

主要晶片股方面，恩智浦漲1.84%，德州儀器漲1.22%，應用材料漲0.86%，英特爾漲0.73%，高通漲0.55%，美光跌0.37%，超微跌0.90%，輝達跌0.90%。

★焦點股

台積電ADR重挫5.31%，根據持股變動申報文件，去年第四季除了股神巴菲特旗下跨國多元控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）大砍台積電持股逾86%、老虎全球全數出清台積電之外，投資公司GQG Partners 、Capital Group、貝萊德以及美國最大銀行摩根大通也是台積電股票最大的賣家。

元宇宙概念股Roblox飆漲26%，該熱門兒童遊戲平台去年第四季虧損縮小，且訂單量超出市場預期。

Airbnb大漲逾13%，隨著全球陸續重返疫前生活，在強勁的旅遊需求帶動下，度假租房平台Airbnb去年第四季業績與本季展望均優於市場預期。

德文能源（Devon Energy）大跌約10%，美國嚴寒的氣候使生產受阻，且受到支出增加影響，該頁岩油生產商上季獲利不如市場預期。

串流媒體科技公司Roku盤後股價飆升14%，其上季業績表現與本季營收預測均優於分析師預期，同時承諾將落實成本管控。

思科盤後漲4%，其上季營收135.9億美元、每股盈餘88美分，優於市場預期。

★台股ADR

台積電ADR跌5.31%，收92.76美元，換算台股價格為562.27元。

聯電ADR跌2.60%，收8.24美元，換算台股價格為49.95元。

日月光ADR跌2.01%，收7.32美元，換算台股價格為110.93元。

中華電信ADR跌0.67%，收37.12美元，換算台股價格為112.5元。(2-2)