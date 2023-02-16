高通的第六代數據機對天線解決方案率先支援5G Advanced，即5G演進的下一階段。它導入了全新架構、全新軟體套組，並包含眾多全球首創的功能，以突破連網的極限，包括覆蓋範圍、低延遲、功耗效率和行動性。Snapdragon X75技術和創新讓OEM廠商能夠在智慧型手機、行動寬頻、汽車、運算、工業物聯網、固定無線接取和5G企業專網等領域開創新一代體驗。

高通表示，Snapdragon X75是首款配備專用硬體張量加速器(第二代高通5G AI處理器)的數據機射頻系統；與第一代相比，AI效能提升了2.5倍以上，並導入了具備全新由AI驅動最佳化的第二代高通5G AI套組，以實現更快的速度、覆蓋範圍、行動性、連結穩定性和定位精準度。高通5G AI套組具有先進的基於AI的功能，包括全球首款感測器輔助的毫米波波束管理和基於AI的第二代全球衛星導航系統(GNSS)定位技術，上述功能提供Snapdragon X75獨特的最佳化，實現出色的5G效能。

高通技術公司資深副總裁暨蜂巢式數據與基礎設施部門總經理Durga Malladi表示，5G Advanced將連網能力提升至一個全新水準，推動連結智慧邊緣成為新常態。Snapdragon X75數據機射頻系統展現了我們全面的5G全球領先地位，藉由如硬體加速AI的創新技術，以及支援即將推出的5G Advanced功能，解鎖全新級別的5G效能表現及全新階段的蜂巢式通訊。

除了Snapdragon X75 5G數據機射頻系統，高通技術公司宣布Snapdragon X72 5G數據機射頻系統—一款5G數據機對天線的解決方案，專為行動寬頻應用的主流普及化進行最佳化，支援數千兆位元的下載和上傳速度。

目前高通Snapdragon X75正進行送樣，商用裝置預期將於2023下半年前推出。