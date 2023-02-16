武陵農場櫻花季迎來第一波盛開最高潮，國光客運表示，賞櫻專車本周班次全數預售一空，周末18、19日合計開出約120車次，是今年花季最高紀錄，下周一起還有剩餘空位，想上山賞櫻的民眾要把握機會。

武陵農場兆豐茶園區、茶莊櫻花道以及南谷櫻花台等區域，距離入口近再加上步道舒適，櫻花盛開接近8成，進入第一波最佳觀賞期。國光客運營運台北與宜蘭出發5條賞櫻專車路線，本周末18、19日2天，有經驗專業駕駛人力全數派上用場，平均每2分鐘密集開班，預計將開出近120車次。

擁有「櫻花博物館」的美譽的武陵農場，在第1波登場紅粉佳人之後，緊接著還有河津櫻、八重櫻與富士櫻等不同品種，整體賞花期一直延續至3月份。國光客運提醒，下周進入花季疏運管制最後1星期，目前還留有剩餘空位，有興趣的民眾可以選擇平日前往，享受較高遊憩賞花品質。

國光客運武陵賞櫻專車將持續至228連假，發車地點包括台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場等5地點，民眾可以至國光客運售票窗口暨自動售票機、旅遊預訂平台KLOOK、TBS台北轉運站APP，以及統一7-11、全家、萊爾富3大超商購票。