香港女星葉璇於香港參選國際華裔小姐，榮獲冠軍及「最具古典美態獎」得殊榮，之後更參與多部古裝劇演出，獲封「古典美人」的稱號，不過她近期開直播時，除樣貌不如以往及身材有些走樣外，更在直播時，當場將手伸進褲子裡抓癢，接著更沒洗手吃榴槤，引發網友議論。

葉璇過去因氣質及長相出眾被封為古典美人。（圖／截圖自微博）

葉璇近年將事業重心移往大陸，時不時在抖音開直播，不過直播中她綁著雙馬尾穿著休閒，身材似乎也不如以往苗條，讓許多網友看到相當震驚，除此之外，她在13日同時也是她生日前夕直播與網友對話時，竟將手伸入褲中抓癢，之後更沒洗手直接拿起一旁的榴槤吃了起來，雖然對於經常收看她直播的網友而言已見怪不怪，但此舉仍引發部分網友討論。

葉璇將手伸進褲裡抓癢沒洗手直接吃東西。（圖／截圖自微博）

事實上，個性直率的葉璇被網友封為「誠實姐」，但日前她因在直播上公布素人抖音帳號，並針對對方的樣貌與私生活等作評論，引發喧然大波，網友更紛紛直呼「屬於引導網暴了吧這是」、「我下午看她翻了好幾個牌，還有一個她好像看人家是單親媽媽，還把人家孩子照片舉出來給大家看」，但有網友認為這是惡意抹黑葉璇。

葉璇出生於美國，父親為美國房地產商人葉朝陽，據傳身家超過50億，1999年葉璇因參選國際華裔小姐奪冠並出道，並演出《再生緣》、《雲海玉弓緣》、《封神榜》等古裝劇知名度竄升，而氣質出眾的她也被封為娛樂圈的發電機，曾和霍建華、李東學等人傳過緋聞。