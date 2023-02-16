新北一名人妻先前介紹陳姓閨蜜到自營的工廠上班，未料閨蜜竟看上她的老公，多次互傳親密簡訊還發展不倫戀被她抓包，讓她氣得控告陳女侵害配偶權，求償撫慰金。新北地院審結，判陳女須賠償8萬元。可上訴。

判決書指出，人妻小花（化名）主張，與陳姓女子是國中舊識，2021年4月間她介紹陳女到家中經營的工廠工作，陳女因而認識她老公，但陳女與老公越走越近，經常有親密互動與對話，甚至一起出遊、外宿及拍攝親密照片，認為陳女與老公的關係已經逾越正常男女交際，足以破壞她的婚姻，故依法求償60萬元。

對此，陳女辯稱，她於2021年4月進入工廠工作，當時小花夫妻檔就爭吵不休，她到職後也多次居中調解勸說，基於同情小花老公，才開始有互動，2022年1月間小花老公開始主動邀請她一起吃飯，2人僅是紅粉知己，並沒有逾越分際或發生不正當男女交往關係。

新北地院審理時，法官勘驗證據，發現陳女與小花的老公在合照中，曾臉頰相貼、嘴唇相碰，或是相互勾手等親密肢體接觸，依一般社會通念，2人的互動方式明顯不同於普通同事相處，反而如同熱戀中的情侶，顯示關係匪淺，故不採信陳女辯詞，酌情後判陳女須賠償8萬元。可上訴。