大陸知名男星鹿晗，過去曾前往南韓以男團EXO成員的身分出道，2014年退出EXO後便憑著超高人氣回到大陸發展，繼續活躍於各大綜藝節目及影視圈，另外他也跨足經營起潮牌，但沒想到近日卻遭網友拍影片爆料他品牌中一件要價1500人民幣（約新台幣6653元）的外套質感很差，在網路上引起熱烈討論。

鹿晗自從推出自創潮牌後，便吸引大批粉絲購買，本身就是服裝設計師出身的抖音網紅「大四喜」也好奇買下並打算拍片分享穿搭，但沒想到她收到自己購買的一件外套後，卻相當傻眼，因為以一件要價1500人民幣的外套價格，竟到處都是凌亂的線頭，衣服周圍也沒有包邊處理，讓她忍不住怒批「車工極差，還有斷線還車縫得歪七扭八，不是一個品牌服裝應該出貨的質量」。

接著「大四喜」還在影片中透露，這樣的用料成本與車工成本，預估只有60元人民幣（約新台幣266元），若要加上設計成品，她也直批「這種衣服不用提設計費用，沒有在衣服上看到有價值的設計點」因此她完全沒將設計費列入成本考量中。

影片曝光後也震驚不少網友，紛紛表示「這看起來像服裝設計系實習生做的衣服」、「明星做潮牌都是做給粉絲的」、「這種衣服品質50元我也不買」；不過也有其他網友PO出同一款衣服，澄清衣服車工穩定、沒有凌亂的線頭，懷疑她有可能買到假貨，再度引發熱議。