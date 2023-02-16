國民黨台北市議員楊植斗。（圖／取自楊植斗臉書）

新竹市前市長林智堅在中華大學訴願被駁回後，昨（15）日坦承論文寫作有瑕疵，決定向教育部撤回對台大學位的訴願。國民黨台北市議員楊植斗表示，林終於願意為論文道歉，關鍵原因是民進黨已在清理戰場，盡量減少「相罵本」的負面影響，可見2024政黨輪替這一役仍然是苦戰。此說法引熱議，不少網友則對2024選戰國民黨狀態不樂觀，甚至直呼可怕。

楊植斗昨日在臉書發文表示，民進黨當天通過排黑條款，未來曾受感訓處分的中常委黃承國無法再連任黨職，而林智堅當天也為論文道歉了。

楊植斗分析，雖然林智堅道歉的內容七零八落，但能看出，民進黨已經在清理戰場，盡量減少「相罵本」的負面影響，可見2024政黨輪替這一役，仍然是苦戰。

此文湧入大批網友留言，紛紛表示：「民進黨有迅速轉變的能力，一切都是為了勝選，實在太可怕了！」「民進黨，真的不容小覷」、「民進黨已經在偽裝做改變了，貴黨卻在原型畢露，希望不要再考驗支持者的耐心了」、「要政黨輪替也需要大多數人民覺醒啊！」「所以，請貴黨的人，不要再內鬥了，團結一致對外吧」。