美國政府對中國電信設備大廠華為全面禁運，更施壓盟國共同抵制，但本屆德國慕尼黑安全會議會場外卻配有華為製天線，而且德國電信業者也承認消息，美國眾院中國特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）則直指此情況「令人不安」。名嘴賴岳謙分析指出，歐洲5G非華為不可，歐洲對華為5G依賴仍持續成長。

2023年德國慕尼黑安全會議將於本月17至19日舉行，根據美國政治新聞Politico報導，記者在現場查看，發現在會議舉辦地點周圍300公尺內配有華為天線，兩位專業人士更指出，會議舉辦地點「巴伐利亞霍夫飯店」頂樓也可能配有華為設備。德國電信和德國沃達豐則證實，會場外確實有使用華為製天線。

蓋拉格被問及華為設備在慕尼黑現蹤，他則直指此結果「令人不安」，並強調，應顧及每個與會者的感受。

賴岳謙在《全球大視野》節目中表示，華為擁有全球第一5G申請專利，歐洲對華為5G依賴仍持續成長，華為近期更拿下土庫曼斯坦訂單，其已成功打入中亞市場。他強調，華為5G網路通訊陸續在歐洲、中亞、南太平洋島國等布局，也顯示美國制裁似乎至今未見明顯成效。

中國媒體集微網則指出，儘管美國不斷向歐洲盟友施加壓力，要求他們在5G網路建設中不要採用華為技術，但實際情況是，許多歐洲國家仍使用中國設備，其中德國在5G方面越來越依賴華為。根據電信咨詢公司Strand Consult的調查，2022年德國在5G RAN（智能手機連接網絡的基地台和相關基礎設施）方面，高達59%的設備由華為供應，該國57%的4G網路也仰賴華為提供技術支援。

截至2022年底，華為在歐洲8個國家供應了超過50%的5G設備，歐洲大國包括德國、義大利、波蘭、葡萄牙、奧地利和西班牙等，仍繼續購買大量中國5G設備。