美國聯手荷蘭、日本對大陸先進晶片設下嚴格出口管制，此舉將徹底摧毀大陸提升晶片實力的機會，更進一步限制其軍事、人工智慧等關鍵產業的發展。大陸半導體產業協會（CSIA）出面喊話，警告此事將對大陸及全球帶來嚴重的經濟傷害，長期下來將損害消費者的利益，並抗議美日荷有意將大陸排除在外。

路透社、環球時報報導，美國先對大陸先進晶片發動制裁，之後又說服日本與荷蘭加入制裁行列，即使日、荷尚未宣布相關細節，但被認為可能與美國制裁的強度相當，大陸晶片業也面臨西方國家圍堵政策進逼。

CSIA發出聲明強調，反對破壞半導體產業全球化的行為，抗議美日荷干涉全球貿易自由化與供需平衡，同時也抵制有意將大陸半導體產業排除在創新領域與全球市場的企圖。

此外，CSIA也呼籲大陸政府與相關組織能制定維護全球半導體產業健康發展的規則。半導體產業分析師傅亮表示，大陸是世界上最有活力的市場之一，擁有5G網路、智慧手機及行動網路等龐大網路，因此許多外國企業無法承受失去大陸市場的後果。

不僅如此，傅亮也認為，在美國制裁下，大陸晶片業提升自給自足實力的速度相當快，這對外國企業造成極大威脅，可能默默就被吃掉市佔率。