台南知名牛肉湯「體育場樺哥土產牛肉湯」是不少在地人必吃美食，業者今日在臉書上宣布，因應各類原物料成本上漲，2月25日將調漲價格，更換新的菜單和價目表，店內100元的牛肉湯也會取消販售。

樺哥牛肉湯今（16）日於臉書粉專指出，各類原物料及牛肉成本上漲，為維持產品的美味和品質，將於2月25日起調整價格和更換菜單，其中100元的牛肉湯會取消販售，但臉書並未說明各品項漲多少。

業者表示，飼料漲價後，導致牛肉供需失衡，肉牛產業連環漲，「畜牧業者養牛養不及供應屠宰業者，屠宰業者宰不及食客吞食」等因素才會調整價格。

「樺哥牛肉湯」是台南知名的牛肉湯之一，售價分別為牛肉湯小碗100元、大碗150元；炒類150元；麻油系列200元。雖然地點較偏僻，但牛肉湯湯頭濃郁好喝不油膩、肉質軟嫩鮮甜，炒類有鍋氣香，是不少在地人的口袋名單，也讓許多外地人一吃成主顧。

「樺哥牛肉湯」每周二固定為公休日，營業時間為每日的凌晨2時30分至上午10時30分，造福許多夜貓子和早起的饕客，不過有網友說早上8點特地前往，牛肉就已賣光。