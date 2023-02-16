雲林縣北港媽祖醫院醫師蔡承諺建議小孩與老人持續戴口罩，減低諾羅病毒、A型流感的感染機率。（張朝欣攝）

新冠肺炎疫情趨緩，但新春年假前後，諾羅病毒、A型流感卻大暴發，雲林縣北港鎮媽祖醫院統計，最近諾羅病毒與A型流感的門診比率比疫情前還高，原因在於大量出遊人潮與群聚，面對中央流行疫情指揮中心宣布2月20日實施部分室內場合口罩解禁，小兒科醫師建議小孩與老人持續戴口罩，「口罩是對抗病毒最佳利器，有戴絕對有保佑」。

新春年假期間一家出遊，返家後全家陸續出現劇烈嘔吐、腹痛、發燒等症狀，就醫診斷不像食物中毒，最後查出原來是諾羅病毒作怪。中國醫藥大學附設北港媽祖醫院小兒科主任蔡承諺表示，每年11月至隔年3月是諾羅病毒流行期，但今年特別嚴重，占門診比率達10至15％，一不小心就會中招，絕對不要掉以輕心。

另外，A型流感的門診比率也有5至10％，台灣A型流感好發期從11月至隔年初，與諾羅病毒流行期差不多，諾羅病毒攻擊腸胃道，A型流感則主攻呼吸道，2種病毒交叉攻擊，殺傷力相當強，一旦染上，不舒服程度不亞於新冠肺炎，呼籲大家不要因為新冠肺炎趨緩就放鬆戒備，平日還是要作好個人健康管理，同時養成戴口罩、勤洗手等習慣。

蔡承諺說，諾羅病毒的傳染力非常強，感染途徑包括被病毒汙染的食物、水、物件，以及患者的嘔吐物、排泄物、飛沫，且沒有疫苗可打。另外要提醒大家，酒精無法殺死諾羅病毒，使用酒精洗手、水洗手，甚至用肥皂簡易洗手，都可能無法完全消滅病毒，一定要用肥皂徹底搓洗手掌、手背與指縫至少20秒才行。

「戴口罩、少群聚、勤洗手」是對抗諾羅病毒、A型流感的3大法寶，蔡承諺指出，經過2、3年防疫時間，大部分人都已習慣戴口罩，建議兒童與老人家在諾羅病毒、A型流感好發季節盡量戴口罩，才能減低感染機率。