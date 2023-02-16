前高雄市茂林區公所吳姓課員，2014年承辦河川清疏工程期間，向工程之承攬廠商索賄，並要求對方幫忙繳交他就讀高雄科技大學的學雜費，刑事部分吳男遭判刑2年，褫奪公權2年，緩刑4年確定，行政究責部分，懲戒法院將吳男判決撤職並停止任用2年。可上訴。

吳男從2013年起任職高雄區公所經建課課員，在2014年承辦濁口溪清疏工程、茂林區河床保護應急工程等，他向承攬廠商的劉姓負責人索賄6萬元及2萬元，並要求劉幫忙繳交他就讀高雄科技大學之學雜費1萬3719元。

劉因擔心未按要求支付，日後工程款項之驗收、請領撥款等程序恐遭吳刻意延宕，最終雙方各以2萬元達成共識交付款項，劉另持上開學雜費繳費單至郵局繳納，吳男3次收賄所得共計5萬3719元。

吳男遭橋頭地方檢察署檢察官偵查起訴後，橋頭地方法院l將吳男判刑2年，褫奪公權2年，緩刑4年，因未上訴，去年9月13日判決確定。

高雄市政府將吳移送懲戒部分，懲戒法院認為他是多項公共工程之承辦人，其職務攸關公共工程品質良窳及人民福祉，竟未能謹守法紀、潔身自愛，而為對職務上行為收受賄賂及不正利益之違失行為，損害政府廉能紀律之形象甚鉅，判決撤職並停止任用2年。