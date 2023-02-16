台灣高鐵飯店聯票攜手近150家優質飯店，推出「限定優惠雙享」專案，即日起至6月底止，旅客可透過專案合作之飯店官網訂房並加購高鐵車票，不限車次、不分標準車廂對號座或商務車廂，即享高鐵車票7折起優惠。各合作飯店也分別回饋高鐵旅客：指定房型優惠房價、贈送餐飲、房型升等、延長入住時間等各種不同好康。

台灣高鐵飯店聯票「限定優惠雙享」專案合作飯店包含：台北凱撒大飯店、關西六福莊生態度假旅館、嘉義蘭桂坊花園酒店、高雄H2O水京棧國際酒店、墾丁福華渡假飯店等，多種不同型態的飯店提供旅客多元選擇。專案適用高鐵搭乘日期自3／1起至6／30止，期間限定可享專案7折票價，遇疏運期間則仍可享8折優惠。歡迎旅客把握機會，一次滿足住宿、交通需求，享有雙重優惠。

旅客訂購「限定優惠雙享」專案，還可獲得飯店提供的各種驚喜與優惠，例如：入住台北凱撒大飯店加購高鐵車票，即贈500元SPA券及莫凡彼冰淇淋兌換券，每晚住宿享心動價2100元起；此外，入住高雄H2O水京棧國際酒店一晚5800元起，享京棧會館(行政酒廊)免費使用乙次、再贈迎賓點心及飲品！台灣高鐵飯店聯票「限定優惠雙享」專案，希望透過異業結盟的方式，為旅客規畫多元化的住宿選擇，不僅讓旅客享受高鐵車票優惠，也享有飯店回饋的多樣好康，輕鬆自在體驗「搭高鐵．住飯店」的旅遊樂趣。

此外，台灣高鐵公司也邀請旅客身體力行、響應環保，3月底前，凡選擇入住高鐵飯店聯票「綠色生活 你我同行」專案合作的134家飯店，透過減省盥洗備品與續住不更換毛巾等響應綠色生活的實際行動，即可享加購高鐵票7折起的特別優惠。歡迎旅客搭乘低碳環保的綠色運具—高鐵列車，用行動支持減碳輕旅行。