永和雞排店暴力討債 警拔槍喝令逮捕5惡煞

警方在車上查扣辣椒水、催淚槍、球棒、甩棍、開山刀、西瓜刀等犯案工具。（警方提供）

警拔槍喝斥逮捕5惡煞（簡銘柱翻攝）

警方逮捕5惡煞（簡銘柱翻攝）

新北市永和昨（15日）傍晚發生一起男子遭辣椒槍攻擊事件，永利路一間雞排店，一名劉男遭辣椒水槍及鈍器攻擊頭部，造成頭部及身體多處挫傷送醫救治，所幸無生命危險，永和警方潘姓員警剛好前往處裡火警經過，見兩台車7、8人慌張跑回車上逃逸，立即上前尾隨通報圍捕，順利將嫌犯帶回偵辦。

據了解，雞排店老闆娘疑似向地下錢莊借了20幾萬，無力償還，於是拜託劉男帶著其他3人出面協調，結果一言不合與債主起口角，劉男突遭噴辣椒水槍攻擊後頭部身體，造成頭部及身體多處挫傷送醫，犯嫌隨後駕車逃走，警方獲報到場只剩受傷的劉姓男子等4人，並立即將劉男送醫治療。

永和秀朗派出所潘姓警員剛好前往處理永寧街火警，途中於永利路見兩輛白色自小客約7、8人見警慌張跑回車上逃逸，警員立即上前尾隨，並通報攔截圍捕，白色賓士車從中正往福和路逃逸，警方一路尾隨於福和路上舉槍喝令下車，但犯嫌仍加速逃逸，最後在於福和、永貞路口遭支援警力攔截，警方隨即舉槍喝令下車，車上5人全都由優勢警力壓制逮捕。

警方在自小客車內搜出黑色包包，裡面裝有8罐辣椒水、3支球棒、4把西瓜刀及數支手機等證物，事後也將其他涉案人全部帶回偵辦以釐清案情。後續將依刑法傷害罪，妨害秩序等罪嫌偵辦。