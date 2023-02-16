泰福-KY公告指出，子公司Tanvex BioPharma USA, Inc於美國時間2023年2月14日接獲美國食品藥物管理局(FDA)通知(CRL)，TX01(Neupogen Biosimilar)產品因下游廠商尚有未完成的事項，故尚未能在美國時間2023年2月14日通過上市查驗登記(BLA)審核美國子公司Tanvex BioPharma USA, Inc.。
泰福解釋，主要是下游廠商尚有未完成的事項，目前正與下游廠商洽談改善與回覆FDA事宜，並依其規定回覆。
泰福指出，美國子公司Tanvex BioPharma USA,Inc.目前正與下游廠商(針劑填充廠)洽談改善與回覆FDA之事宜，將依其規定回覆。目前因應策略為1.釐清及協助下游廠商(針劑填充廠商)回覆FDA所提之查廠待改善事項並盡速解決；2.待下游廠商(針劑填充廠商)完成回覆及待改善事項後，協同下游廠商(針劑填充廠商)與FDA溝通CRL內容，並依與FDA溝通結果，繼續完成藥證審查。
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