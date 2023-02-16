天璣7200採用與旗艦平台天璣9200相同的台積電(2330)第二代4奈米製程，八核CPU架構包含2個主頻為2.8GHz的Arm Cortex-A715核心，以及6個Cortex-A510核心，可以輕鬆應對多工處理，並在各種應用程式中充分發揮最高性能。天璣7200整合聯發科第六代AI處理器，提升AI運算效率同時還擁有低功耗特性。

聯發科無線通訊事業部副總經理陳俊宏表示，全新天璣7000系列行動平台兼顧出色性能和高能效表現，承載了聯發科技的諸多先進技術，為手遊玩家和攝影愛好者帶來更優秀的行動體驗。

天璣7200行動平台整合Arm Mali-G610 GPU，高性能帶來遊戲中的快速回應和高幀率表現。該平台搭載聯發科HyperEngine 5.0遊戲引擎，支援AI-VRS可變速率著色、智慧調控等先進技術，可以降低遊戲功耗、優化電池續航力。

照相技術上，天璣7200搭載14位元HDR-ISP影像處理器Imagiq 765，最高可支援200MP主鏡頭，成就驚豔影像。天璣7200支援4K HDR錄影，支援雙鏡頭同時拍攝FHD高解析度影片，並透過全畫素自動對焦技術時刻鎖定焦點。

天璣7200整合先進的Sub-6GHz 5G modem，下行速率可達到4.7Gbps，支持5G雙載波聚合、5G雙卡雙待和雙卡VoNR，聯發科5G UltraSave 2.0省電技術可助力終端裝置實現更低功耗、更長續航的5G通訊。此外，天璣7200還支持Wi-Fi 6E和藍牙5.3。