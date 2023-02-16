根據《ESPN》報導，才剛遭到灰狼釋出的後衛福比斯（Bryn Forbes），今（16）日因與女友發生口頭爭執，隨後雙方演變成肢體衝突，福比斯憤而動手毆打女友，遭到警方以家暴罪逮捕，《每日郵報》指出，福比斯女友是前知名成人片女星艾莎珍（Elsa Jean）。

據警方表示，福比斯和艾莎珍外出時發生爭執，2人回到家後持續爭吵，福比斯也數次毆打艾莎珍，後者目前已經由聖安東尼奧的醫療部門暫時安置，福比斯隨後也遭到當地看守所收押，一位與艾莎珍關係密切的消息人士透露，2人共同生活已經好幾個月，此案目前仍在調查當中。

灰狼在交易大限前送出羅素（D’angelo Russell），得到康利（Mike Conley）、亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）及3支次輪籤（2024、2025、2026），為了清出球員空間，灰狼將福比斯給裁掉，目前他仍是自由球員身分，不過若是家暴罪名成立，福比斯預計將會受到禁賽處罰，他很難再回到NBA賽場。

福比斯從重視團隊紀律的馬刺開始職業生涯，不過他生涯唯一一次獲得總冠軍，卻是在效力公鹿時拿到的，本賽季福比斯一共出賽25場，平均僅能攻下3.6分，是新人年後最差的成績，三分球命中率也只有30.4%，最終果斷遭到灰狼放棄。

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