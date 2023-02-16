受此打擊，周三台積電ADR重挫5.31%，但盤後出現止血跡象，目前儘微跌0.06%。在台北股市，台積電開漲0.8%，目前漲0.4%。

根據周二發布的13F報告，波克夏在去年第三季斥資41億美元首度敲進台積電ADR，但在第四季就將台積電的持股部位從6000萬股大砍至830萬股，減碼幅度達86.2%。

老虎全球去年第三季首度敲進132萬股台積電ADR，在第四季就全數出清，以目前價格估算約價值1.19億美元。

去年第四季大賣台積電ADR的還包括投資公司GQG Partners大砍63%持股，目前仍持有670萬，約價值6.162億美元。

基金管理公司Capital Group賣出逾950萬股台積電股票。摩根大通和貝萊德各拋售約400萬股台積電股票。

儘管在最近的暴跌後，今年以來台積電ADR仍上漲逾24%，這意味著這些華爾街大行錯失了這一波行情。

波克夏的投資人感到不解，正試圖了解為何巴菲特會決定大砍台積電持股部位。波克夏董事兼副董事長蒙德（Charles Munder）僅表示台積電是「地表上最強大的半導體公司」，但沒有對大賣持股提出解釋。

波克夏投資者Smead Capital Management投資長Bill Smead表示：「我有些不解。也許波克夏想加碼蘋果，更甚於想擁有台積電」。

根據13F報告，波克夏去年第四季斥資32億美元加碼買進2080萬股蘋果股票，持有部位達到9.156億股，在波克夏投資組合中的占比達到近40%，仍然穩居第一。

長期投資波克夏的Gardner, Russo & Gardner合夥人Thomas Russo表示，巴菲特可能是看到了環境出現變化，而這個變化可能不利於台積電。