泰國足球小將多姆（Dom，全名Duangpetch Promthep）過去曾登上Netflix紀錄片《受困13人：我們的泰國洞穴生還錄》，是「睡美人洞受困事件」當事人之一，當時成功逃過死劫的他也曾出面受訪，故事撼動全球。但沒想到15日卻傳他在英國發生意外過世的驚人消息，得年17歲。

根據外國媒體的報導，過去曾教導多姆的老師在15日透過臉書發文表示，多姆在英國發生重大意外事故，因摔倒後頭部著地，雖醫療人員緊急搶救，但最終仍回天乏術。而這項消息也被協助多姆前往英國深造的非營利組織「Zico Foundation」證實，並同樣在臉書上表達哀悼之意，而多姆實際的死亡原因還有待警方進一步調查。

事實上，Netflix紀錄片《受困13人：我們的泰國洞穴生還錄》是講述2018年夏天，泰國北部一處岩洞被洪水淹沒，使得一支13人組成的少年足球隊被迫困於洞中的事件，引起各國的關注，也立即吸引外界展開跨國的救援行動，一共出動了90位潛水員，歷經各種戲劇性的挑戰，才終於在17天後將受困的少年們救出。而紀錄片中，多姆身為「野豬少年足球隊」的小隊長也現身說法，講述生死交關的經歷，他也因此打開知名度，之後憑著優秀的能力獲得出國深造的機會，並在去年順利進入英國萊斯特的布魯克豪斯學校足球學院就讀，但沒想到他也因此在當地發生死亡意外，讓所有人震驚不已。

Duangpetch Promthep, the captain of the Thai boys soccer team that was trapped in a flooded cave for three weeks in 2018 before being rescued, has died in England. He was 17. https://t.co/8WTf4sjw6Z pic.twitter.com/Gs4ebswsnA — The New York Times (@nytimes) February 15, 2023