周三泛歐Stoxx 600指數收盤漲1.96點或0.42%，為464.36點。在巴黎上市的LVMH集團上漲1.5%，報822.6歐元，成為推升大盤最大助力。

LVMH集團旗下的LV品牌(Louis Vuitton)在周二表示，已經聘請Pharrell Williams為男裝設計的藝術總監。分析師對此決定感到樂觀，集團股價隨後大漲。

法國CAC 40指數上漲1.2%或44點，至7300點，逼近去年一月創下的歷史新高7384點。

由於股票回購計畫規模高於預期，法國食品零售商家樂福大漲8.5%，報17.8歐元。

推進法國股市上漲的還有開雲集團(Kering)升3%，報578歐元；投資人對於中國市場復甦的關注，掩蓋了該集團上季財報不佳的影響。

State Street全球市場的資深策略師Marija Veitmane說：「我認為中國經濟成長可能會強勁反彈。在重新開放之後，最大的影響將出現在奢侈品消費方面，以及運輸和航空公司」。

在飛機製造商空中巴士，和德國工程公司西門子分別上漲2.66%和2.4%之下，工業股上漲1.4%。

同時之間，美國公布一月零售銷售強勁反彈，加上之前喜憂參半的通膨數據，加深了人們對聯準會升息的擔憂。Veitmane說，美國經濟仍相當強勁，而高通膨依舊存在，此意指主要央行仍需要在更長時間保持收緊政策。

稍早公布英國一月通膨增長再次出現放緩，超出預期。而隨著英鎊下跌，出口導向的英國股市升0.6%。

巴克萊銀行大跌7.9%，報172英鎊；由於上升的成本、交易費用收入的減少，以及鉅額的罰款，該行稍早公布上季令人失望的獲利成績。

在公布去年獲利優於預期之後，海尼根升2.8%，報93.8歐元。