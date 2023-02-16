影》獨爆陳明通公版產生器！林智堅丟包失智列車？

新竹市前市長林智堅近日因中華大學訴願案結果出爐，重回大眾討論焦點。針對台大論文抄襲爭議，國民黨台北市議員徐巧芯透露，余正煌在論文中藏了許多巧思，如為何在論文中把新竹區分為東區、北區及香山區等細節，可能連國安局前局長陳明通都不知道，質疑「林智堅回答得出來嗎？」

林智堅日前坦承論文有「瑕疵」後，撤銷台大訴願案不再戰清白，但陳明通卻持續為他抱不平，甚至為此說出「論文公版」一事，為了挺林反而再度重擊台大校譽與名聲。

徐巧芯15日時直播點名林智堅回答一問題，希望他說明為何在論文中將新竹區分為東區、北區及香山區？徐表示，據她了解，余之所以這樣分類，是因為此劃分方式正是調查局的分類方法，身為調查員的余才會在寫作時進行引用，「所以你說，這東西怎麼可能是余正煌抄襲別人？」

「這只是其中一小個，裡面還有很多！」徐巧芯指出，包括有些錯字在內，這份論文中有許多余正煌的巧思、創意及理由，可能連陳明通都不知道，「這事情我知道很久了，我本來沒有要講的，但因為林智堅自己承認他有瑕疵、不去做訴願，所以才能做說明。」