人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT引發教育界熱烈討論，為此清大成立工作小組因應衝擊，教育部也表示將與大學交換意見。中華大學校長劉維琪認為，ChatGPT將對大學教育產生顛覆性影響，學校也將採取3點辦法因應，包括加入課程、成立工作坊及與企業合作。

面對ChatGPT的快速發展，中華大學校長劉維琪認為，ChatGPT對未來大學教育將產生顛覆性影響，學校必須快速採取因應措施，相信未來的2到3年內，ChatGPT的發展會呈指數型成長，對教學的影響也會來得非常快速，學校應正面看待此事，把ChatGPT當成是學習夥伴與教學助理。

劉維琪表示，學校對ChatGPT目前有3點因應辦法，包括把ChatGPT內容放入AI體驗課程中、成立工作坊專門去探討ChatGPT對教學的幫助，以及與企業合作隨時掌握ChatGPT的最新發展。

劉維琪指出，中華大學5年前就已成立AI體驗中心，所有大一新生都要修習AI體驗課程，目的是希望學生都能認識AI，且能在專業上應用AI，從下個學年度開始，學校也會把ChatGPT的內容放入AI體驗課程中，讓學生都能儘早認識ChatGPT，知道如何正確地運用來幫助自己學習。

另外，劉維琪表示，教發中心從這學期開始就會成立一個工作坊，專門去探討ChatGPT對教學的幫助，希望老師將來都能把如何運用ChatGPT來幫助學習放進課綱裡，目前ChatGPT的正確性雖還沒那麼高，但因ChatGPT本身就具備學習能力，相信未來的正確性會愈來愈高，將來對教學的貢獻和幫助就會更大。

劉維琪認為，ChatGPT和其他類似自動生成內容的工具會越來越多，學校會主動去跟企業合作學習，隨時掌握科技技術的最新發展，像是微軟（Microsoft）公司本來就是學校的策略夥伴，希望未來雙方能有更多的密切互動和關係。

最後，劉維琪強調，ChatGPT還在快速發展的階段，學校會隨著科技發展做滾動式調整，讓學校也能同步成長來跟上科技的腳步，他預估，ChatGPT對未來大學教育將產生顛覆性影響，在翻天覆地的變革當中，中華大學也絕對不會缺席。