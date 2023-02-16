一名61歲男子5個月前開始感覺胃痛，嚴重時連後背一起抽痛，他到診所進行胃部相關的基本檢查，未發現異狀，但其背痛問題越來越嚴重，甚至還求助推拿等來緩解不適，但都無效，他因此到醫院進行詳細健檢，結果竟是罹患「癌王」胰臟癌了。醫師表示，雖胰臟癌症狀不明顯，但民眾若發現身體有5大症狀，就要注意了。

該男子在醫院健檢的內容包括腹部電腦斷層、腹部磁振造影檢查，醫師發現，深藏後腹腔位置、胃後方的胰臟有一處浸潤性病灶，約3公分，確診為胰臟癌。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，胰臟癌早期難以被發現，會出現的不適症狀也容易誤認為腸胃疾病或背痛；加上胰臟的位置在身體深處，一般的腹部超音波檢查無法全面偵測胰臟是否有病變。另也因為早期症狀不明顯、診斷不易，發現時已是中晚期，預後差、存活率低，因此有「癌王」之稱。

他表示，引發胰臟癌的因素包括吸菸、飲酒、肥胖、第二型糖尿病、慢性胰臟炎、胰臟癌家族史和特定基因疾病等，避免吸菸、飲酒，維持標準體重，可降低罹患胰臟癌風險。

錢政平也提醒， 胰臟癌雖然症狀不明顯，但仍有5徵兆可視為警訊，例如吃藥也無法緩解的胃痛、上腹部、背部疼痛等，或出現灰白色的脂肪便（因腫瘤阻塞胰管，導致脂肪隨著糞便排出，糞便為灰白色）、莫名的體重減輕，就得當心可能是胰臟出了問題。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。