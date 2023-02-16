台南市永康區一名2歲女童昨（15）日深夜獨自在街道上逗留，警方獲報後緊急趕抵現場，因不忍女童在寒冷低溫中受凍，將其帶返所安置，但女童牙牙學語，無法表達意思，派出所帥警只好一邊找人，一邊陪看卡通，並提供溫水及零食安撫，女童也相當乖巧，讓警察同仁大喊超可愛，最後也幸運找到女童姑姑，原來女童趁家人睡覺時自己開門外出，讓人捏一把冷汗。

超萌2歲「包尿布」女童寒夜逛大街，帥警化身奶爸，同仁喊「卡哇伊」。(警方提供)

永康分局復興所員警郭炫甫、廖文志，昨（15）日晚間巡邏時，於深夜10時03分接獲民眾報案，稱永康區忠孝路一帶發現疑似有女童走失案件。

警方到場後發現一名約2歲女童，身著單薄衣物且仍包著尿布，便上前關心，但女童仍牙牙學語無法清楚表達意思，員警研判女童應是趁家人不注意時獨自離家外出，員警不忍女童在寒冷低溫中受凍，先將女童帶返所安置。

事後員警返回女童走失處繼續尋找，終於找到女童的姑姑，姑姑表示女童趁家人熟睡及外出工作時，獨自開門離家，十分感謝員警積極協助。

永康分局分局長甘炎民表示，郭炫甫、廖文志2名員警平時工作表現認真、勤務落實，積極處理民眾案件，發揮為民服務之精神，展現了警察之服務熱忱，為民服務之精神足為員警表率。

甘炎民也呼籲，民眾應避免將年幼兒童獨自留至在家中，需全天24小時有人看顧，家中門窗也應特別加裝暗鎖，避免年幼兒童擅自開啟而產生憾事，也提醒家屬，可以透過於兒童身上放置定位器，以免走失時，可透過定位器加以查看兒童即時位置，減少兒童在外走失的風險。