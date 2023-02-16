土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，逾4萬人罹難，人數仍在增加中，引發國際關注，台灣也派出兩批搜救隊前往災區支援，並於昨(15)日抵台，而來自土耳其的男星吳鳳專程前去接機，並感謝搜救隊對家鄉的幫助，直呼：「台灣搜救隊在土耳其人的心中已經變成永遠的英雄」。

台灣搜救隊昨(15)日返台，據了解其中包括130名隊員加上5隻搜救犬，此外亦有4名醫師、3護理師、1獸醫師以及1名結構技師同行。不過經由專家考量後，於12日結束搜救任務撤離，並在15日抵台，除了土耳其伊斯坦堡電子告示欄出現「感謝搜救隊」的內容外，並響起長達4至5分鐘的掌聲，而回到台灣後，現場也有不少民眾也夾道歡迎英雄歸國。

來自土耳其的男星吳鳳更是相當感謝台灣各界人士在此次家鄉大地震的幫助，多次發文感謝，而昨日更前往機場，親自迎接搜救隊的英雄們歸家，並於臉書上發文，指出：「台灣搜救隊在土耳其人的心中已經變成永遠的英雄。」更直言：「我們是永遠的朋友。」另外他也沒有忘記「搜救犬」的辛勞，於留言區中曬出與狗狗的合照，甜稱：「他們也是英雄。」

事實上，搜救犬在此次災後搶救貢獻良多，卻也引發不少爭議，除了此前因出發時，狗狗嘴裡咬著一個「雞腿玩具」的照片疑似遭人批評觀感不佳，更有人指出要幫狗狗「穿鞋子」以免他受傷，對此《Tyfd-K9桃園搜救犬隊》特地在臉書上曬出牠們咬著玩具鴨鴨的影片，模樣相當可愛。