偶像始祖劉文正昨(15日)傳出死訊，經紀人證實去年因為心肌梗塞病逝，享壽70歲，昔日被他一手提拔的「飛鷹三姝」成員伊能靜、方文琳及裘海正，紛紛發聲哀悼，方文琳更是強調「沒有劉大哥不會有方文琳這三個字」，對於劉文正的提攜之恩永生難忘。

方文琳表示昨(15日)在拍戲過程，突然接到幾位記者的訊息與陌生電話，才獲知恩師劉文正逝世噩耗，當下腦筋可說是一片混亂，但因為要投入角色的情緒中，只能先讓心思穩定下來，接著回想起劉文正生前種種，她表示劉文正原本已淡出演藝圈，過著低調的凡人生活，不過為了提拔「飛鷹三姝」再度出現螢光幕前，直到她們闖出一番成績後，才又繼續過著想要的人生。

回想起劉文正生前的提攜，才讓自己能夠在演藝圈立足，方文琳也道出感念之情：「沒有劉大哥不會有方文琳這三個字，感念的心從來不曾因為時間停止過」，雖然不免感嘆生與死都是必然經歷，但也強調：「在與不在，只要存在自己心裡就好」。

方文琳1985年從台視綜藝節目《綜藝金榜》歌唱比賽項目脫穎而出，被歌壇巨星劉文正簽入，並與裘海正、伊能靜組成「飛鷹三姝」出道，隔年趁勝追擊推出個人專輯，不過當時與歌手王傑墜入愛河後，竟為了追求愛情拋下演藝事業，讓恩師劉文正無法不理解，兩人還因此一度鬧翻。