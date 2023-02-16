尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）

由於缺乏備用零組件，美國海軍為了維持戰力，不得不從其他艦艇上取用愈來愈多零組件。

據《商業內幕》（Business Insider）網16日報導，美國國會稽核處（GAO）說，在缺備件的情況下，有愈來愈多軍艦需要維修，無法執行任務。其中占了美國航母艦隊絕大多數的尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母，就因缺乏戰鬥系統相關備件，而迫使工作人員四處搜括二手零組件。

國會稽核處說，由於其中許多零組件都較老舊，廠商已不再生產，因此難以取得。而到2021為止，對二手零組件需求降低的，唯有僅兩艘服役的美利堅級（America-class）兩棲攻擊艦。

研究報告羅列了一堆缺備件的原因，除了常見的零組件老舊、製造來源減少和原料短缺等問題外，還有新冠肺炎大流行打亂了供應鏈。而業界對產製較老舊的零組件也缺乏誘因。海軍官員告訴國會稽核處，除非廠商看到充分的需求，否則就經濟面來說，重新產製這些零組件是不可行的。

有時美國海軍已經不再想要某些戰艦，但國會卻出手阻止它們退役。而其中一個結果在於，海軍必須為它們尋找備件。對修車來說，拆東補西稀鬆平常。同樣的，長久以來，軍方在執行軍事任務缺備件時，也會這麼做。