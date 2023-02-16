聯電去年4月宣布與日本電裝（Denso）合作，雙方將共同在聯電日本USJC廠內建置第一條以12吋晶圓製造絕緣閘雙極電晶體（IGBT）的生產線，開創在車用特殊製程的新商業模式，協助客戶解決8吋成熟製程產能嚴重不足難題。

聯電過去在日本擁有一座8吋晶圓代工廠聯日半導體（UMC Japan），但已於2012年宣布清算並結束營運。不過，日本IDM廠過去十年內的積極整併，聯電2019年完全收購富士通半導體旗下位於日本三重縣桑名市的12吋晶圓廠並成立USJC子公司，成功卡位日本晶圓代工市場。