聯電去年4月宣布與日本電裝（Denso）合作，雙方將共同在聯電日本USJC廠內建置第一條以12吋晶圓製造絕緣閘雙極電晶體（IGBT）的生產線，開創在車用特殊製程的新商業模式，協助客戶解決8吋成熟製程產能嚴重不足難題。
聯電過去在日本擁有一座8吋晶圓代工廠聯日半導體（UMC Japan），但已於2012年宣布清算並結束營運。不過，日本IDM廠過去十年內的積極整併，聯電2019年完全收購富士通半導體旗下位於日本三重縣桑名市的12吋晶圓廠並成立USJC子公司，成功卡位日本晶圓代工市場。
據日媒報導，晶圓代工大廠聯電（2303）看好車用晶片需求穩健，考慮投資5,000億日圓，在日本三重縣桑名市的現有晶圓廠區內再興建一座新晶圓廠。聯電對此表示並無此事。
聯電去年4月宣布與日本電裝（Denso）合作，雙方將共同在聯電日本USJC廠內建置第一條以12吋晶圓製造絕緣閘雙極電晶體（IGBT）的生產線，開創在車用特殊製程的新商業模式，協助客戶解決8吋成熟製程產能嚴重不足難題。
聯電過去在日本擁有一座8吋晶圓代工廠聯日半導體（UMC Japan），但已於2012年宣布清算並結束營運。不過，日本IDM廠過去十年內的積極整併，聯電2019年完全收購富士通半導體旗下位於日本三重縣桑名市的12吋晶圓廠並成立USJC子公司，成功卡位日本晶圓代工市場。
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