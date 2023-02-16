隨著網路和社群平台的發達，人的一舉一動都會在網上留下痕跡，過去有不少藝人因為手滑點讚爭議消息無意間上了新聞的例子，26歲男星呂爵安是香港人氣男團MIRROR成員，最近卻爆出因瀏覽紀錄外洩被發現偷看大胸部網紅辣照，對此他無奈稱自己是交到損友，不小心點進去就出事了。

呂爵安2018年參加選秀節目《Good Night Show 全民造星》獲得第8名，進而有機會成為MIRROR成員出道，並成為該團第六位單飛發行新單曲的成員，作品才推出一天就在Youtube得到超過20萬點擊量，挾著這股氣勢他跨行成為演員，受邀成為《大叔的愛》香港版男主角，其中他說過一句台詞：「我就只喜歡大波妹」，沒想到近日遭人調侃根本是「真心話」。

呂爵安被發現看性感網紅的限時動態。（圖／取自《on.cc東網》）

據香港媒體報導，一名有著火辣、前凸後翹身材的網紅最近查自己IG限時動態瀏覽紀錄時，無意間發現呂爵安的官方帳號也在其中，進而截圖炫耀此事，消息也迅速傳開，昨呂爵安出席「HKT西九音樂節」活動，被求證此事坦言是交到損友，他透露國中時有些損友平時愛在網上轉發這類消息，他無意間點進去就中招。

呂爵安喊冤說，他一點進去就知道出大事了，急忙關掉程式，也退出了朋友的聊天群組，他更強調私下沒有追蹤該位網紅，至於遭人嘲笑轉傳，呂爵安則高EQ回應：「大家開心就好」，自己也一笑置之。