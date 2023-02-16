根據中央紀委二次全會部署要求，中共中央紀委日前印發《關於開展鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治的意見》，要求各級紀檢監察機關切實提高監督保障全面推進鄉村振興的政治責任感，堅持趨嚴基調、採取趨嚴措施大力整治鄉村振興領域不正之風和腐敗問題，為全面推進鄉村振興、促進全體人民共同富裕提供堅強保障。

根據《中國紀檢監察報》引述該《意見》強調，要精准把握重點，深入整治突出問題。著力糾治政策落實和工作推進中的形式主義、官僚主義問題，圍繞產業、人才、文化、生態、組織「五個振興」，堅決糾治有令不行、有禁不止，片面理解、野蠻操作，「翻燒餅」、換頻道，以及為群眾辦事推諉扯皮、敷衍塞責等問題，切實推動為基層幹部減負。持續督促守住不發生規模性返貧底線，著力糾治返貧摸排走過場、幫扶不及時不精准，“三保障”和飲水安全等專案管護不力等問題。

此外，還要鞏固拓展脫貧攻堅成果。堅決懲治糧食安全、耕地保護等戰略舉措落實中的腐敗和作風問題，從嚴從重懲處國有糧倉「碩鼠」，嚴肅查處違法佔用耕地背後的責任、腐敗，並加強對重點專案、重大資金、重要環節的監督檢查，著力整治騙取套取、截留挪用惠農補貼資金，在工程建設中搞暗箱操作、權錢交易等問題。

該《意見》也要求加強與財政、農業農村、審計等職能部門的溝通協作，整合運用基層監督力量，凝聚整治工作合力。堅持「三不腐」一體推進，加大典型案例曝光力道。