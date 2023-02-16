男女交往要互相才能長久，一名住蘆洲的男網友表示，和住在瑞芳的女友預計今年結婚，但女友有個植物人哥哥，為照顧哥哥每天和父親一起賣早餐，學歷也只有北一女畢業，女友向他提出婚後搬到瑞芳租房子的要求，讓他不滿轟「真的很自私，任何事都要我配合，好歹我也是文化大學畢業的」，他將其PO上網讓大批網友看傻眼。

原PO昨（15）日於臉書社團《匿名2公社》指出，女友長相甜美，是北一女畢業的，幾年前女友母親和哥哥發生車禍，母親不幸過世，哥哥活下來卻成植物人，這幾年女友和女友父親一起開發財車賣早餐撐家計、照顧哥哥，這也就是女友為何只念到高中畢業，就沒再念大學的原因。

原PO表示，兩人預計今年要結婚，女友提出婚後在瑞芳娘家附近租房子，好就近照顧家人，但原PO住在蘆洲，交往以來都是他到瑞芳找女友，本以為婚後就不用每周去瑞芳，加上瑞芳的房子老舊偏遠，他擔憂離工作地太遠。

原PO說，畢竟女友只讀到高中畢業，「高中畢業能找什麼好工作，好歹我也是文化大學畢業的。」他甚至計畫好婚後兩人搬到他蘆洲的家，讓女友到他家開的火鍋店幫忙，「女友很自私要我什麼都配合她，我該怎麼跟她溝通比較好？」

貼文曝光後，網友一面倒轟，「為啥我會覺得北一女的學歷比你的文化大學還厲害？」、「你明顯感覺從心裡瞧不起她跟她家人，人家北一女的如果不是因為家裡沒辦法唸大學，你覺得你能被她看上？」、「真的不要丟我們男人的臉」、「自私的人是你欸！家裡開火鍋店啊不就好棒棒，是你的嗎？」、「跟你結婚不是賣給你欸」、「請不要耽誤女方，人家可以找到更好的」。