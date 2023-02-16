星雲法師日前荼毘（火化）後，佛光山證實燒出大量舍利子，光滑圓潤，宛如珍珠，數量多到難以計數，引發討論，對此，一名大陸微博網友「補果君」分享目睹過兩次「四大佛教名山之首」五台山老和尚去世的全部過程，看見弟子違背老和尚遺言，堅持要撿舍利子，振振有詞說「都是為了廟裡呀！」

補果君14日在微博發文，在五台山見過幾位老和尚去世，其中有兩次他人在現場，整個過程並不神秘，只比普通人多點儀式，如果要坐龕，就要在人剛嚥氣時快扶起來，趁身體僵硬前幫他擦洗穿衣並擺好姿勢，同時將各種珠串飾品披掛在他身上，像是琉璃、白水晶、黃水晶、紅瑪瑙等，反而老和尚常用的物品、念珠只會戴一兩件，留下的常用物品及燒出來的舍利子，有很多俗到極致的作用，「很有趣，來不及悲傷，來得及裝飾。」

補果君表示，五台山有一位老和尚，明確留下遺言，除了常用的掛珠念珠外都不許掛，也不許掃撿舍利子，荼毘後骨灰全部撒在七月的南台溪水中。可等他死後，因為掛不掛的問題，居士和弟子爆發口角，「別人在幫老和尚穿衣擦洗，有的人卻急著往他身上戴珠串」，戴的人還振振有詞「都是為了廟裡呀！」

補果君表示，留下舍利子，為的是老和尚死後，還能有「聖物」吸引人來，「該寺院還能繼續裝幾年，要不然別人不買帳，難以服眾，難有號召。他們怕失去供奉，更怕失去地位與尊重」，感嘆「很有趣，人生嘛，來來去去都是戲。」