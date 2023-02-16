權值股今持穩為大盤提供支撐，台積電(2330)無畏ADR重挫逾5%，開高震盪，股價小漲近4%、股價最高達531元；聯電(2303)則呈現平盤上的小漲震盪，啟動50元關卡攻防；鴻海(2317)今順利站回半年線、股價最高達103.5元，盤中小漲約0.5%；聯發科(2454)今祭出最新平動平台天璣7200，股價小漲震盪，現階段仍處5日線、月線之下；記憶體族群南亞科(2408)、華邦電(2344)連袂上揚逾1.5%；面板雙虎友達(2409)、群創(3481)去年雙雙陷入虧損，但有外資最新升評群創至「中立」，終結悲觀看法，友達今一度上漲逾3%，群創漲幅也逾2%。

盤面有被動元件、車電、節能、板卡等族群點火，族群輪動快速。被動元件族群中，凱美(2375)急攻漲停，華新科(2492)一度大漲逾6%，國巨(2327)亦上揚約5%。節能族群中有元晶(6443)、國碩(2406)上漲逾2%，碩禾(3691)漲幅也在1.5%~2%。板卡族群有麗臺(2465)、映泰(2399)、華擎(3515)等上漲逾3%。

全球陸續邁向解封，出國人數放量，航空族群業績看俏，今華航開高大漲逾5%，長榮航(2618)漲幅也逾3.5%。

分析師表示，巴菲特第4季大賣台積電，造成台股跌破短均線，回測月均線支撐，靜待指數止跌回升，重新站上短均線，才會是比較好的布局時間點，有鑑於指數震盪加劇，宜選股不選市，看好中小型股表現，如新能源、電動車、ChatGPT相關高速運算。除此之外，可留意電子族群能否再度吸引資金進駐，回補周二向下跳空缺口，預期15250點附近有撐，加上月均線上揚，靜待大盤止跌回溫。