快來體驗日本第一座蘋果園內的豪華Villa營區！預計4月翻新開幕的「果樹園Glamping Villa HARASAWA」是傳承3代、創業迎來50週年的「原澤蘋果園」斜槓開幕豪華營區。地點坐落於群馬縣北部的水上町，這裡擁有利根川上游純淨雪融水、得天獨厚地理位置等加持，是關東首屈一指的蘋果產地。

雙層別墅「The Apple」室內示意圖。 圖：Booking Resort／來源

2棟獨棟設施就設置在廣達3萬平方公尺的蘋果園腹地中，提供遊客住進蘋果園的非日常體驗。北歐風情的獨棟雙層別墅「The Apple」最多可6人同住，單層的「Plum」則為寵物友善房型，可4人同住。

「原澤蘋果園」種植多達約30個品種的蘋果，提供住客各式各樣的美味體驗。 圖：Booking Resort／來源

入住期間，住客不僅有機會品嘗果蜜滿滿的完熟蘋果，還能吃到兼具酸甜好滋味的蘋果BBQ與蘋果早餐！晚餐提供群馬縣品牌牛「上州牛」牛排與漢堡排、香腸、季節時蔬起司鍋等，可加入特製蘋果燒肉醬汁、蘋果醋等一起享用。 早餐則為蘋果起司口味的熱壓吐司、玉米蘋果湯、蘋果醬優格、蘋果醬咖啡等，設計出多種特色蘋果料理，讓住客大飽口福。

營區BBQ套餐「CRAZY APPLE」示意圖。 圖：Booking Resort／來源

群馬縣

雙層別墅「The Apple」具備6張單人床，單層的「Plum」則提供4張單人床。 圖：Booking Resort／來源

‧ 交通：JR東京站搭乘新幹線至「JR上毛高原站」，轉乘接駁車約15分鐘（需事前預約）。或自駕行經關越高速公路至「月夜野IC」下，車程約23分鐘。

‧ 地址：群馬縣利根郡水上町布施2226-4

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（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）