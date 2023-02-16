傳產股中，航空雙雄在解封後業績爆發加持下，股價齊步上揚，市場追價意願提高，台股早盤大漲百點，指數收復15,500點關卡。

最新零售銷售數據優於預期、顯示美國經濟深具韌性，帶動標準普爾500指數走揚，但升息疑慮再起令美國四大指數漲幅受限。

道瓊工業平均指數2月15日終場上漲0.11％（38.78點）、收34,128.05點。那斯達克指數上漲0.92％（110.45點）、收12,070.59點。費城半導體指數上漲0.37％（11.44點）、收3,133.07點。

元富投顧指出，美國在上半年可能還是要逐月檢視通膨數字，美國股市也會跟著上下搖擺，只不過最差狀況應該過去了，若美股上半年依舊在區間打底，台股尤其是電子景氣尚未全面恢復，指數也可能受到大型電子股上下波動影響。

元富投顧預測，指數將在14,000～16,000點區間盤整，短線先回測月線15,250～15,300點支撐，建議利用震盪汰弱留強。