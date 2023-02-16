民眾只要前《哈利波特：魔法覺醒》官方粉絲團參與活動文章互動，皆可增加《浪愛聲援》活動聲援數。（台灣之心提供）

台灣之心愛護動物協會去年為超過4.5萬隻流浪犬貓絕育，足跡遍及全台10個縣市。線上遊戲業者2月與台灣之心等動保團體舉辦公益活動，民眾只要前《哈利波特：魔法覺醒》官方粉絲團參與活動文章互動，皆可增加《浪愛聲援》活動聲援數，業者將依照獲得聲援總數進行後續捐款，以實際行動幫助流浪犬貓。

台灣之心愛護動物協會（台灣之心）長期耕耘於流浪犬貓議題，在2022年為超過4萬5000隻犬貓絕育，與絕育醫療團隊足跡踏及全台10個縣市、合作動物醫院共計99間，絕育計畫範圍遍布於17個縣市，全台有6127人共同參與台灣之心的紮浪浪計畫。

隨著動保意識的提升，越來越多企業願意一同參與，用自己的力量號召民眾對此議題有更多的認識，透過源頭絕育減緩犬貓族群增長速度，能夠減少人與犬貓的衝突，也降低犬貓對生態環境的攻擊。

台灣之心表示，恩奕遊戲旗下魔法世界 RPG《哈利波特：魔法覺醒》宣布將與台灣之心等動保團體舉辦公益活動宣傳，為台灣流浪犬貓盡一份心力。

民眾只要前往《哈利波特：魔法覺醒》官方粉絲團參與活動文章互動，皆可增加《浪愛聲援》活動聲援數，《哈利波特：魔法覺醒》將會依照獲得的聲援總數進行後續捐款，以實際行動幫助流浪犬貓，讓牠們有更多機會透過絕育行動，不再深陷流浪循環之中。