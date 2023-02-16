台中地檢署今年1月偵辦國泰洋酒，涉嫌勾結酒店、理容KTV等，逃漏稅數億元，老董劉榮祺遭羈押，因劉已認罪，檢方向台中地院聲請1億元交保金並停止羈押，目前劉的家屬籌得1億元，委託律師辦理交保手續，劉上午將於台中看守所釋放。

台中地檢表示，經偵訊後，劉已認罪、願意繳回8000萬元不法犯罪所得，向台中地院聲請停止羈押劉，並在聲請書上建議命劉1億元交保，另張、連姓酒店業者，及李姓負責人仍在押。

台中地院行政庭長李進清指出，16日上午做出裁定，由偵辦檢察官向地院申請准予被告予以交保，因為本案經查逃漏稅達數億元，檢察官申請書上建議以高額1億元交保，以利後續相關金額持續調查。

李進清表示，比較以往1億元交保金的案件還是有的，檢察官應該認為較高額1億元交保金，為防止有逃亡之虞，才能維持後續正常偵查程序，經審酌檢方意見後，命劉提出1億元保證金後，准予停止羈押。